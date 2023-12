Domani ‘Cantiniamo’ ad Amandola, poi il primo Capodanno in piazza

Tante occasioni per socializzare e festeggiare insieme la fine dell’anno. La città di Amandola, grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione, le varie associazioni di promozione e le attività commerciali del paese, ha programmato una serie di iniziative tutte mirate a condividere occasioni di divertimento sfruttando anche piazza Risorgimento e le vie del centro addobbate per l’occasione con luci che hanno impreziosito le vie. Si parte domani alle 18 con la seconda edizione di ‘Cantiniamo’, che si svolgerà lungo viale Indipendenza e centro storico, con le varie osterie ospiteranno degustazioni a base di vino e prodotti locali, ma anche musica con dj set. La formula delle osterie aperte, inaugurata in occasione del festival ‘Diamanti a Tavola’, sembra aver trovato gradimento specie fra i più giovani tanto da essere divenuta una sporta di evento sempre valido per ogni stagione. Quella di domani comunque sarà una sorta di apri pista in vista del primo capodanno in piazza per Amandola, una novità su cui l’Amministrazione e le associazioni hanno puntato per chiudere in bellezza il 2023. Infatti, la notte di San Silvestro a partire dalle 22 si esibiranno in successione: ‘Luca Elle Dee Jay’ e ‘70’s Shine orchestra’, che accompagnerà gli ospiti in piazza Risorgimento fino alla mezzanotte per il brindisi e in contemporanea spettacolo pirotecnico, per proseguire con la musica in piazza fino a notte. Un modo diverso per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri per l’arrivo del 2024 e condividere i buoni proposti.