Domani Confindustria in assemblea

Il presidente nazionale

di Confindustria Aldo Bonomi, domani (1 Dicemnre 2023) parteciperà ai lavori dell’assemblea generale annuale di Confindustria Fermo. Il tema che caratterizzerà la giornata sarà quello del Made in Italy analizzato nelle sue diverse sfaccettature. L’assemblea prenderà il via alle ore 10,00con i saluti istituzionali di Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo, Michele Rocchegiani Prefetto di Fermo, Lucia Albano Sottosegretario MEF e Roberto Cardinali Presidente Confindustria Marche. A seguire l’attesa relazione di Fabrizio Luciani Presidente Confindustria Fermo e l’intervista a Valentino Valentini Viceministro delle imprese e del made in Italy. A metà mattinata è prevista la tavola rotonda con la partecipazione di Nardo Filippetti residente di Lindbergh Hotels & Resorts, Massimiliano Tintinelli Membro del CdA Gruppo Forall e referente private equity del made in Italy Richard Abou Zaki imprenditore e chef stella Michelin Ristorante Retroscena. A conclusione dei lavori ci sarà l’intervento di Carlo Bonomi Presidente di Confindustria. L’assemblea generale di Confindustria Fermo rappresenta un valido momento di analisi e confronto sul sistema economico regionale e del fermano in particolare. Un evento, quindi, che farà registrare sicuramente la presenza di moltissimi imprenditori i quali saranno presenti al Teatro dell’Aquila. Vittorio Bellagamba