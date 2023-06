Domani il concerto del violinista amandolese Valentino Alessandrini

Era stato rinviato a causa del maltempo ma finalmente si recupera. Si terrà domanalle 17,30 presso la suggestiva struttura della Madonna delle Cataste di Ponzano di Fermo, il concerto del violinista amandolese Valentino Alessandrini. Un concerto molto suggestivo da vivere al tramonto con il connubio unico che miscela paesaggio, il silenzio della vallata attraversato dal suono del violino. Per l’occasione il musicista proporrà il ‘Tango’ di Tananai, ‘Due Vite’ di Marco Mengoni e la colonna sonora di Mare Fuori. Ingresso sarà gratuito, è previsto un servizio di bus navetta gratuito per accompagnare i visitatori dal crosso dromo Guido Catini dove è stato disposto il parcheggio fino alla chiesa della Madonna delle Cataste. Una volta giunto sul posto non ci saranno posti assegnati, chi arriverà potrà sedersi sul prato quindi è consigliabile portare una coperta da stendere e arrivare con un pi’ di anticipo per agevolare le operazioni. Al termine del concerto sarà riattivato il servizio di navetta.