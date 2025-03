Domani il passaggio della ’Tirreno-Adriatico’. Chiude la Statale 78

La 60esima edizione della Tirreno Adriatico transita nel Fermano, l’amministrazione di Amandola chiude temporaneamente la strada al transito per circa un’ora. Domani si svolgerà la quinta tappa, tutta marchigiana, con partenza da piazza del Popolo di Ascoli e arrivo a Pergola, che prevede ben due passaggi nella città di Amandola, per consentire lo svolgimento in sicurezza della corsa, l’Amministrazione guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, ha predisposto la chiusura al transito della strada statale 78 che attraversa la città montana nel tratto fra Comunanza a Sarnano. Il passaggio della corsa è previsto nella fascia orari dalle 11,30 alle 12 e il transito sarà temporaneamente sospeso 40 minuti prima del passaggio della carovana dei ciclisti, dei mezzi tecnici e di soccorso che accompagnano la corsa. Non è la prima volta che la Tirreno Adriatico e il Giro d’Italia transitano su queste strade, e si attende un folto pubblico