Domani in piazza la proiezione del film girato nel fermano

Una serata di cinema e di promozione del territorio. La nuova Amministrazione di Monte Vidon Corrado, guidata dal sindaco Elio Vincenzi, per sfruttare queste ultime serate estive ha allestito per domani 5 settembre alle 21,30 in piazza dell’Amalassunta la proiezione del film ‘Castelrotto’ del regista maceratese Damiano Giacomelli, con Giorgio Colangeli e Denise Tantucci, che è stato interamente girato a Torchiaro frazione di Ponzano di Fermo e Fermo, un giallo dai contorno noir che ha raccolto i positivi commenti della critica al ‘Torino Film Festival’ e al ‘Sudestival’ di Monopoli, che ha avuto il merito non solo di fare conoscere alcuno luoghi sconosciti delle Marche in tutta Italia, ma anche di sdoganare il dialetto Fermano – Maceratese in tutta la penisola. Una bella occasione per vedere un film che parla del territorio dove alcune piazze e volti sono noti al pubblico e di godersi in compagnia una serata all’aperto.

a.c.