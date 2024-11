Domani prende il via la stagione concertistica degli Amici della Musica

Quella che prende il via domani è l’edizione numero 29 della stagione concertistica degli Amici della Musica che, grazie alla direzione artistica del Maestro Francesco Di Rosa (primo oboe dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma e direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana) si sono assicurati un’altra programmazione di lusso. Intanto, in concomitanza con la presentazione di un’edizione che promette di eguagliare se non superare le precedenti per l’alta qualità delle proposte musicali e artistiche, ha invitato il compositore e musicologo Maestro Guido Ricci per una conferenza su ‘Tosca’. Sono 6 i concerti in programma al teatro La Perla, tutti di domenica, con inizio alle 17,30. Domani, uno straordinario concerto inaugurale su musiche di Beethoven, Mozart, Berio e Gershwin in cui si esibisce anche Di Rosa nel Quintetto a fiato di Santa Cecilia con Andrea Oliva, Alessandro Carbonare, Andrea Zucco e Guglielmo Pellarin e con Emilio Aversano al pianoforte. Il 1 dicembre, il Quartetto d’Archi Bazzini Consort, formazione da camera di grande raffinatezza e bravura; il 26 gennaio, concerto ‘Omaggio a Nino Rota’ con Enzo Turrizziani, trombone solista dei Wiener Philarmoniker e la Form diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Il 23 febbraio, concerto su musiche di Mozart e Beethoven eseguite da Alexander Lonquich (pianista e direttore) e la Form. Il 2 marzo il gradito ritorno dei ‘Solisti di Kiev’ che sono stati a Montegranaro proprio nei giorni drammatici dello scoppio della guerra russo-ucraina. Daranno vita a un concerto accattivante e insolito con il bandoneon di Stefano Pietrodarchi e la chitarra di Davide di Ienno. Il 6 aprile, un’altra grande musicista, la violinista Anna Tifu, con la Form, diretta da un giovanissimo di grandi speranze Maestro Davide Trolton. Biglietti: 15 euro intero, 10 ridotto, 1 euro per under 18 e scuole di musica.

Marisa Colibazzi