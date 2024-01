Domani si apre il cantiere . Palestra per il polo scolastico: i lavori davanti alla Provincia

Una palestra nuova di zecca, per un mondo scolastico che ha bisogno di spazi e di movimento. Prenderanno il via domani mattina i lavori per la realizzazione della nuova palestra a servizio del polo scolastico di Fermo, sede del liceo artistico Preziotti, dei geometri dell’istituto tecnico economico tecnologico Carducci Galilei e di alcune classi del Montani. La struttura sarà realizzata davanti alla Provincia, in largo Don Gaspare Morello, e proprio la Provincia ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 634 mila euro di fondi Pnrr per il piano delle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Grande la soddisfazione del presidente della Provincia Michele Ortenzi: "Grazie a questo intervento andremo a realizzare un impianto sportivo all’avanguardia e funzionale, che andrà ad arricchire la qualità degli istituti superiori ubicati nel polo scolastico. Questa nuova palestra, non solo migliorerà le attività scolastiche dei nostri ragazzi, ma rappresenterà un valore aggiunto per tutto il territorio fermano".

Secondo Ortenzi investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro di un’intera comunità e su questo fronte si spera di proseguire, utilizzando al meglio i finanziamenti Ue: "Rendere le strutture scolastiche sempre più avanzate è un obiettivo su cui abbiamo puntato e rappresenta una delle nostre priorità. La nostra capacità progettuale e di programmazione è stata premiata con importanti finanziamenti, ottenuti grazie all’impegno che continuiamo a porre per garantire la sicurezza degli edifici, ma anche l’innovazione e il benessere di studenti e docenti. Voglio ringraziare, conclude il presidente Ortenzi – a nome mio personale e dell’amministrazione provinciale, il servizio edilizia scolastica della Provincia per la loro competenza: sarà, infatti, a cura dei nostri tecnici l’ufficio di direzione dei lavori". Il presidente spiega che la nuova palestra avrà le caratteristiche del tipo B1, prevista e dimensionata secondo le norme vigenti in materia di edilizia scolastica per impianti sportivi di tipo agonistici, ed assolverà, non solo alle esigenze degli alunni del polo scolastico che, attualmente per lo svolgimento delle attività di educazione fisica, si avvalgono delle limitrofe strutture sportive comunali, ma anche alle funzioni extrascolastiche della comunità fermana. L’impianto, inoltre, che avrà una superficie, comprenso il campo da gioco e servizi, di oltre mille metri quadri, sarà omologato Coni per le attività di basket, calcio a 5 e pallavolo".