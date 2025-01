Domenica a teatro con Catà e Bocci

Il 12 gennaio sarà una domenica dedicata al teatro. Prosegue ‘Lagrù ti tira su’ all’auditorium ‘Giusti’ e alle 17,30, andrà in scena una lezione spettacolo tenuta da Cesare Catà, dal titolo ‘Da Amore & Psiche a Grey’s Anatomy’, un affascinante, coinvolgente, originale storytelling d’amore tra mito e serie Tv. Lo spettacolo racconta il concetto di amore a partire dall’antica mitologia greca, con particolare attenzione alla fiaba di Amore&Psiche, per poi osservare come questa nozione romantica sia stata espressa anche nello storytelling di celebri serie Tv statunitensi degli ultimi decenni. Biglietti su liveticket.

In serata, alle 21,15, al ‘Cicconi’ per l’altra stagione teatrale, appuntamento con Cesare Bocci con il Duo Mercadante con uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Un viaggio di musica e parole in cui Bocci, col clarinettista Rocco Debernardinis e da Leo Binetti al pianoforte, racconta la storia del grande artista, cantautore eclettico che nacque jazzista e morì popstar. Info: 347/6467171