Domenica con le bande cittadine

Sarà una domenica speciale in musica per Porto San Giorgio che ospiterà sul lungomare Gramsci il Raduno provinciale Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Aurtonome) di Fermo evento intitolato Risonanze Musicali con la partecipazione a partire dal tardo pomeriggio delle bande musicali della provincia. I musicisti si ritroveranno in via Alfredo Beni e da li le bande sfileranno in direzione Piazza Bambinopoli. Durante il percorso per ogni banda prevista una breve sosta in Largo Alessandro Silenzi dove eseguiranno una marcia. Quando tutte avranno raggiunto Piazza Bambinopoli, previsto il saluto delle autorità prima del momento più importante dell’evento. I musicisti si disporranno per strumento, suonando insieme due marce diretti da un unico maestro ma realizzando un grande insieme musicale prima del momento conviviale previsto per il finale e offerto dall’amministrazione comunale. Le bande partecipanti, tutte componendi dell’Anbima Fermo presieduta da Paolo Trotti, sono la Junior Band Meloni Città di Porto San Giorgio, il Corpo bandistico Città di Petritoli, la Banda musicale Alaleona di Montegiorgio, la Banda musicale Ruggieri di Montegranaro e il Corpo bandistico Città di Falerone.