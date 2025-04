Domenica dedicata al teatro per ragazzi con Giulio Coniglio

Alle ore 17 di oggi sarà messo in scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio l’ultimo spettacolo della rassegna Domenica a teatro per bambini e famiglie. La compagnia Gran Teatrino di Bari rappresenterà la favola "Buon Compleanno Giulio Coniglio". Biglietto d’ingresso per lo spettacolo 6,5 euro. Un evento perfetto per la domenica piovosa che ci aspetta.

La Camminata Donna Rosa invece, a causa del maltempo previsto per la giornata di oggi, è stata rimandata. Già convocata alle ore 10 di oggi, domenica 6 aprile, a causa della previsione di maltempo è stata rinviata alla stessa ora di domenica 13 aprile.