Domenica di festa con selfie e palleggi

Un fine settimana di grande presenza sul territorio per la Yuasa Battery Grottazzolina presente come sempre nelle occasioni in cui sport, iniziative e sociale si uniscono. Un weekend iniziato sabato quando tre rappresentanti del mondo Yuasa hanno preso parte all’ultima tappa del Campionato Interzionale di vela Hansa 303 del Medio Adriatico, tenutasi presso il Porto Turistico di Porto San Giorgio: presenti il regista Marco Falaschi e il capitano Riccardo Vecchi, accompagnati dal dirigente Claudio Bonini. Un modo per testimoniare vicinanza e confermare di esserci sempre quando al centro delle iniziative ci sono i grandi valori dello sport. Nell’occasione presente il sindaco Valerio Vesprini che ha fatto gli onori di casa.

Primo cittadino assolutamente presente anche nella giornata di domenica, con una folta rappresentanza della Yuasa ha partecipato alla Festa dello Sport che si è svolta interamente sul lungomare Gramsci trasformato in un’autentica arena a cielo aperto, con tantissimi sport protagonisti. Occasione dunque per l’Open Day della Yuasa che ha proprio a Porto San Giorgio il proprio quartier generale ed erano tantissimi i rappresentanti della prima squadra presenti, partendo dallo staff tecnico guidato da coach Massimiliano Ortenzi fino agli atleti in campo. Nei mini campi allestiti l’occasione per venire a contatto con la pallavolo con maestri d’eccezione, quei campioni he poi la domenica si va a tifare al PalaSavelli. E quindi non sono mancati saluti ma sopratutto foto e selfie, ma anche qualche palleggio con il campione che non guasta assolutamente mai e che rende la domenica assolutamente speciale.

Un ottimo riscontro dunque vista anche la possibilità, attraverso la segreteria mobile, che la Yuasa ha messo a disposizione per sottoscrivere gli abbonamenti anche in questa circostanza. Ma la Yuasa ha fatto il bis in questa domenica perché è stata presente anche al Villaggio dello Sport a Piane di Falerone, giunto alla sua seconda edizione: un’autentica festa dello sport in cui la Yuasa è stata presente con il suo staff tecnico giovanile e anche con alcuni atleti. Allestiti anche in questo caos aree gioco ein cui i piccoli si sono potuti cimentare nei fondamentali della pallavolo. Dalla costa fino all’entroterra la Yuasa Battery Grottazzolina e la M&G Scuola Pallavolo hanno confermato in questo weekend la loro presenza e il loro grande attaccamento al territorio.

Roberto Cruciani