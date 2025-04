Domenica di grande musica al comunale

Domenica in teatro (ore 17,30, ingresso libero) concerto con il Requiem di Fauré e i Mottetti di Vivaldi dal titolo Nulla in mundo pax sincera e O qui coeli terraeque. Si esibirà l’orchestra di archi Donna Musica, una compagine femminile con elementi del territorio, in cui spiccano i nomi di Roberta Di Rosa e Serena Cavalletti (archi) e Mari Batilashvili (cembalo e armonium). Il coro è quello Polifonico Città di Porto San Giorgio diretto dal maestro Valentina Falasca. Camilla Console è il soprano che eseguirà i Mottetti di Vivaldi e il Requiem di Fauré. Il sambendettese Piersilvio De Santis è invece il basso solista nel Requiem. Il direttore è il maestro Mirca Rosciani, che vanta esperienze con grandi artisti.