Domenica in scena la prima ’Olimpiade’ della terza età

Sarà il parco di San Paolino di Falerone lo scenario della prima edizione delle ‘Olimpiade della Terza Età’ che si terrà domenica 15 giugno. Una manifestazione nata casualmente da una idea di Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi proprietari del centro sportivo ‘Acantomypersonal’ di Falerone che hanno voluto pensare a qualcosa di divertente e coinvolgente.

"Abbiamo molti giovani Atleti a cui dedichiamo tempo per educarli al movimento durante l’anno – raccontano Matteo e Ivan - perché non coinvolgerli in una sana competizione come si fa per i giochi della gioventù? Sarà una giornata sia ludica che sociale, perché saranno coinvolti non solo i Faleronesi ma anche ‘giovani atleti’ di Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Servigliano e Belmonte Piceno".

L’evento si terrà domenica dalle 9 per assistere ad una vera e propria ‘Olimpiade’, fatta di giochi ma soprattutto di amicizia, ciò grazie anche alla collaborazione di Angelica Properzi (Palestra o2), Azzurra Sicurezza (Vertex), Costanza Scarcia e Sabrina Marinangeli (Affinità Dance) Montegiorgio. Per concludere, pranzo di pesce col catering Ricciarda di Montappone. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata. Info 338-8430558