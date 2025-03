Domenico Zallocco nuovo segretario degli Azzurri

È Domenico Zallocco, forzista della prima ora, iscritto dal 1994, il nuovo segretario cittadino di Fi. L’elezione durante il congresso tenutosi all’auditorium ‘Giusti’, davanti a oltre 100 iscritti. "L’impegno di Fi è ben noto al territorio – ha detto la vicaria regionale, Jessica Marcozzi - Dall’estensione alle Marche della decontribuzione del sud, richiesta con un ordine del giorno presentato alla Camera dall’on. Battistoni, alla proposta di legge per i medici di base". "Nessuno meglio di Domenico ha l’esperienza e la capacità di guidare il gruppo elpidiense - le parole del vice commissario provinciale, Roberto Greci -. Quando Fi ha governato la città ha sempre fatto il bene della collettività, basandosi sulla correttezza. Con la passata amministrazione abbiamo chiesto alla Regione, e ottenuto, la modifica del progetto della bretella sul Chienti per limitare i disagi alla popolazione. Se l’amministrazione non fosse caduta, la materna di Casette non sarebbe stata di certo trasferita, data la vicinanza da sempre mostrata verso la frazione". Sulle comunali: "Abbiamo sostenuto sin dall’inizio Rossano Orsili candidato sindaco, una figura aggregante. Si è sempre dato da fare per il bene della comunità".