Domiciliari e fogli di via non rispettati

Era stato trovato con 19 chili di hashish e, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, se ne andava in giro come niente fosse. Ha dovuto però fare in conti con i carabinieri della sezione radiomobile di Fermo, che lo hanno sorpreso ad Altidona e lo hanno denunciato. Si tratta di un 28enne del posto che è risultato assente da casa in occasione del controllo eseguito dai militari dell’Arma, nonostante, come detto, fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Pesaro. Il giovane, nell’ aprile 2025, a Mondolfo era stato infatti trovato in possesso di 19 chilogrammi di hashish. A Fermo, sempre i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica un 35enne italiano, risultato destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio, emesso dal questore di Fermo. A Porto Sant’Elpidio i militar dell’Arma hanno denunciato una 39enne di origini marocchine. La donna è stata controllata a piedi, ma è risultata destinataria di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Porto Sant’Elpidio, emesso dal questore di Fermo. I carabinieri di Montegranaro hanno invece denunciato un 28enne tunisino che, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ha violato le prescrizioni impostegli. L’uomo, oltre a non aver ottemperato all’obbligo di firma presso quel il Comando di Montegranaro, è risultato assente durante più controlli notturni eseguiti presso la sua abitazione. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale prevista dall’ordinamento giuridico italiano, avente lo scopo di impedire che una persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica commetta nuovi reati.

Fabio Castori