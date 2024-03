Domiciliari ignorati e controlli. Tre arresti e due denunce

Tre arresti e due denunce. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo sul territorio dei carabinieri. I militari di Montegranaro hanno arrestato un pregiudicato di 59 anni del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Ancona per aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari in atto. I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato anche un pregiudicato di 52 anni originario del Foggiano, per scontare un anno di reclusione per il reato di evasione commesso nel 2015 a Montegranaro. Invece i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un pregiudicato tunisino di 28 anni. I militari di Pedaso hanno arrestato nella notte un 55enne marocchino, pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza della Procura. L’uomo doveva scontare una pena di 7 mesi e 9 giorni di reclusione per lesioni personali commesse con l’uso di armi nel 2019 a Fermo, dove aveva ferito con un coltello un altro avventore durante un alterco in un bar. L’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio ad Altidona. Infine sempre i carabinieri di Pedaso hanno deferito in stato di libertà un marocchino di 32 anni inottemperante a un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato rintracciato nel camping Mirage. fab.cast.