Don Emanuele a Conselice per far sorridere tre famiglie

La raccolta fondi che era stata promossa da Comune, Protezione Civile e associazioni di volontariato a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna all’indomani del disatro avvenuto a maggio è ancora in corso, ma nel contempo, una nuova dimostrazione di solidarietà a quelle popolazioni straziate dalle piogge torrenziali e dai danni che hanno provocato è stata portata a termine.

Si tratta di un’altra iniziativa di solidarietà è stata concretizzata nella frazione di Castellano, su iniziativa del parroco, don Emanuele Grasselli, a favore di tre famiglie di Conselice (in provincia di Ravenna), paese simbolo della tragica alluvione. "Abbiamo consegnato un nostro contributo in denaro e generi alimentari a tre famiglie con bambini piccoli (in una di queste ci sono otto bambini) – racconta don Emanuele, di ritorno dalla missione nel ravennate -. E’ gente che ha perso tutto, mobili, elettrodomestici per non parlare dei danni provocati alle case dall’allagamento. Persone disperate e quando ci siamo incontrati, hanno pianto per la commozione". "Subito dopo i tragici fatti di qualche settimana fa, ho contattato il parroco di quella cittadina, don Massimo – spiega don Emanuele – perché ci indicasse qualche famiglia cui destinare il gesto di aiuto da parte della nostra comunità". E’ stata organizzata una cena presso l’Osteria ‘da Sandro’, a Castellano, cui hanno partecipato 150 persone - "ma ne sarebbero state anche di più, ci fosse stato altro posto" precisa don Emanuele - il cui ricavato era destinato a famiglie che si sono trovate in pesanti difficoltà dopo la drammatica alluvione. "Alcune ditte sono state disponibili ad offrire prodotti alimentari che, uniti alla somma in denaro raccolta, abbiamo consegnato ai destinatari. E’ stato un momento molto toccante ed è nata un’amicizia con tutti loro tanto che hanno promesso che, appena si saranno rimessi in sesto, verranno a trovarci". Il ‘grazie’ di Don Emanuele va a tutti i parrocchiani "che, ancora una volta, hanno dimostrato sincera solidarietà e voglia di collaborare".

Marisa Colibazzi