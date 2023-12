Don Epicoco e i 10 anni dell’Adorazione Eucaristica

Una Cattedrale gremita accoglie don Epicoco per i 10 anni dell’Adorazione Eucaristica Perpetua in Diocesi. Un traguardo importante, che, come augurato dallo stesso don Luigi Maria Epicoco a conclusione della sua relazione in Duomo, possa essere il primo di numerosi altri traguardi all’infinito: è il racconto dei 10 anni dell’Adorazione Eucaristica Perpetua festeggiati in Cattedrale domenica scorsa, alla presenza dell’arcivescovo Pennacchio, di numerosi adoratori e tantissimi fedeli accorsi per l’occasione. Era la terza domenica di Avvento del 2013 quando prese il via il progetto diocesano dell’Adorazione Eucaristica Perpetua: 10 anni di preghiera continua che ha visto numerosi adoratori alternarsi nelle 24 ore del giorno e della notte, e che ci ha portati fino al 2023, anno del decimo anniversario. Molto gradita dai numerosi presenti in chiesa la presenza di don Luigi Maria Epicoco, teologo e sacerdote della diocesi dell’Aquila, invitato a tenere una relazione dal titolo ‘Io sono il Pane di Vita: l’esistenza come perpetua adorazione’. Con un linguaggio chiaro e deciso, ha aiutato i presenti a capire l’importanza dell’Adorazione Eucaristica nella vita di ciascun cristiano, i frutti che può produrre, chiarendo allo stesso tempo tematiche importanti spesso mal interpretate e mal vissute dai fedeli. L’anniversario è stata anche l’occasione per ricordare all’Arcidiocesi l’importante pratica dell’Adorazione Eucaristica Perpetua: tutti sono invitati a coprire un turno di preghiera settimanale, per informazioni e comunicazioni di disponibilità: www.adorazioneucaristicaperpetua.it