Don Gino, sacerdote da 60 anni

Nel giorno dedicato a San Giuseppe, il parroco di Casette d’Ete, don Iginio Marcelli (per tutti don Gino), ha celebrato una Santa Messa più speciale del solito sia per lui che per i numerosi parrocchiani che hanno voluto essere presenti alla funzione in occasione della ricorrenza dei 60 anni di sacerdozio. Era il 19 marzo 1965 quando don Gino è stato ordinato sacerdote e, nella stessa data, a distanza di 60 anni, è stato celebrato questo importante anniversario nella chiesa del SS Redentore, dove il parroco 87enne, è stato circondato dall’affetto della comunità parrocchiale. La Santa Messa è stata trasmessa in diretta su Radio Maria e sulla pagina Facebook della parrocchia. Poi, è stato tempo di auguri festosi da parte dei parrocchiani che lo hanno omaggiato con un bellissimo calice da messa e con una torta a forma di 60 gentilmente offerta da ‘Pan del Re’.