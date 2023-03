Don Luciano Vitali va in pensione dopo mezzo secolo di sacerdozio

Dopo circa 50 anni di sacerdozio don Luciano Vitali, parroco di Belmonte Piceno è andato in pensione. I parrocchiani nella messa di ieri sera hanno voluto organizzare un piccola cerimonia di saluto. In gran segreto i fedeli e le famiglie si sono organizzati per partecipare alla messa delle 17,30 e offrire un saluto al loro parroco, una testimonianza di affetto nei confronti di don Luciano Vitali, che ha compiuto 80 anni il 11 gennaio, giunto ormai alla pensione e che durante la sua lunga missione sacerdotale è stato parroco di Monteverde frazione di Montegiorgio, Fontespina di Civitanova Marche, Servigliano per giungere infine nella comunità di Belmonte Piceno. Dopo le celebrazioni della funzione, abbellita da canti e musica, gli intervenuti si sono attardati per una piccola festa ricordando i tanti momenti tristi e gioiosi condivisi negli ultimi anni. Non sono mancati momenti di emozione, tanto che don Luciano ha rassicurato tutti, affermando che vivendo a Piane di Falerone la strada da percorrere alla fine sarà poca. Oltre al saluto a don Luciano, questa mattina nella messa delle 10 nella chiesa del Santissimo Salvatore di Belmonte Piceno si terrà la funzione d’insediamento del nuovo sacerdote don Mauro Antolini, già parroco di Servigliano, nell’occasione a celebrare la funzione ci sarà anche l’arcivescovo di Fermo monsignor Rocco Pennacchio.

a. c.