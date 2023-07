Don Paolo saluta la Corva "Grazie per questi 17 anni"

L’annuncio degli avvicendamenti disposti dall’Arcivescovo Rocco Pennacchio nelle parrocchie della Diocesi tocca anche la parrocchia Santa Maria Addolorata (alla Corva) che vedrà partire, dopo 17 anni di permanenza, don Paolo Canale, destinato alla parrocchia di Trodica di Morrovalle. Al suo posto, a fine settembre, arriverà don Giordano De Angelis che, dalla zona montana del fermano è stato destinato alla cittadina costiera e lascerà le parrocchie di San Michele Arcangelo (Montefalcone Appennino) e dei Santi Pietro e Paolo Apostoli (Smerillo) dove sarà sostituito da don Alessandro Bartolini, e dei Santi Ruffino e Vitale (Amandola) dove arriverà don Andrea Patané che amministrerà tutte le chiese di Amandola (coadiuvato da don Paolo De Angelis).

"Ci sarà tempo per i discorsi e i saluti, per definire le date e il passaggio di consegne. Intanto, sento nel cuore una profonda gratitudine per questi 17 anni a Porto Sant’Elpidio – è il commiato che don Paolo Canale ha affidato alla pagina social della parrocchia della Corva – e per ciò che il Signore mi ha donato attraverso questo servizio e le persone che ho incontrato. Ho cercato di fare del mio meglio e ora lascio il testimone ad altro che subentra e che saprà incoraggiare e portare avanti progetti già avviati e contribuire a fare nuovi passi per il bene di tutti". Ringrazia don Paolo Canale anche l’ex sindaco Nazareno Franchellucci: "Ciò che hai dato alla tua comunità parrocchiale, in questi anni, e alla città resterà nei nostri cuori e nelle nostre menti. Con estrema umiltà e con spirito di servizio sei sempre stato in prima linea nella gestione delle varie emergenze che abbiamo vissuto". Dopo 7 anni, don Giordano De Angelis saluterà le parrocchie di Smerillo e Montefalcone e "i parrocchiani che mi hanno accolto con semplicità e affetto".

Marisa Colibazzi