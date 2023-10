’Dona la spesa’, parte la raccolta alimentare

Fare spesa e insieme pensare a chi non ce la fa. Spazio alla solidarietà domani con ‘Dona la spesa’, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Nelle Marche l’appuntamento coinvolgerà 24 supermercati e ipercoop di Coop Alleanza 3.0. I negozi di Coop Alleanza 3.0, come sempre la sede di Fermo risponde all’appello e i volontari sono già pronti con la pettorina per raccogliere i prodotti di prima necessità che si potranno donare per tutto il giorno. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà del territorio fermano, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.