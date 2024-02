Donare e avvicinarsi agli altri più sfortunati: così una tombolata diventa occasione d’amore

Cosa significa donare il tempo? Significa regalare attenzione alle persone più bisognose, ai nostri familiari e ai nostri amici. Questo è il titolo del progetto Caritas dal quale sono partite tante iniziative nella nostra scuola, come la lettura delle poesie di Jacques Prevert e Harvey Mackay, che abbiamo avuto l’occasione di conoscere nel corso dell’anno con la nostra prof Daniela Mircoli. C’è stato presentato un questionario da sviluppare con le nostre considerazioni ed opinioni personali su cos’è per noi il valore del tempo. Abbiamo anche incontrato alcuni volontari della Caritas che ci hanno esposto il concetto di tempo come dono. Successivamente, abbiamo realizzato un buono-regalo ‘Ti dono un’ora al giorno del mio tempo per un mese’ ad un nostro familiare. Per noi questo progetto è stato un’occasione per comprendere il pregio del tempo e ci ha fatto avvicinare di più ai nostri familiari. Molte volte le persone più povere vengono escluse dalla società, ma la domenica del 7 gennaio 2024 sono state aiutate con il nostro contributo e quello di altre persone, partecipando alla tombolata della Caritas alla bocciofila di Pedaso. Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio con nonni, persone sole, genitori, professoresse e preside. Grazie a Felicia, al Comune e alla scuola hanno potuto passare una giornata diversa dal solito.

Classe II B