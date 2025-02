Donare il sangue fin da giovani. Il progetto

Giovani al servizio del territorio. Ragazzi che si mettono a disposizione di persone che ne hanno la necessità. Un progetto che comprende educazione, solidarietà ed attenzione verso il prossimo. Tutti elementi elementi, questi, che sono alla base di ‘Io Dono’, raccolta sangue che rende protagonisti gli studenti dell’Istituto Balducci di Pontassieve.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra la scuola - una delle più importanti dell’area Valdisieve Mugello - ed il gruppo donatori di sangue della Croce Azzurra di Pontassieve. La scuola anche quest’anno ha aderito al progetto "Io Dono", un progetto nato con la finalità di sensibilizzare i giovani a diventare donatori di sangue o plasma attraverso l’accesso e la conoscenza della struttura trasfusionale, promosso dall’Associazione donatori di Sangue della Croce Azzurra.

L’atto del donare il sangue in modo gratuito e anonimo è uno dei grandi segni di solidarietà e nasce come gesto altruistico, per far capire come il sangue sia un insostituibile "farmaco salva-vita", ma anche per comprendere i benefici per la propria salute. Qualche giorno fa, nell’Auditorium dell’Istituto Balducci, la dottoressa Antonella Bertelli ha incontrato gli studenti per raccontare loro come e perché donare il sangue. In questi giorni, poi, gli studenti interessati, stanno iniziando a sottoporsi alla visita d’idoneità al prelievo. Passaggio fondamentale, questo, per avviarle i ragazzi al percorso delle donazioni.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione del Centro Trasfusionale Sangue diretto dalla dottoressa Angela Ermini. Ha preso avvio ormai da qualche anno. Ma il successo e la sensibilizzazione che questo è in grado di offrire - oltre ad una vera e propria formazione dei giovani - sta spingendo tutti i protagonisti ad andare avanti sulla strada intrapresa.

Leonardo Bartoletti