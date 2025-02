Donati alle scuole cinque depuratori

L’assessore all’istruzione, Marco Tombolini, riferisce: "Cinque depuratori nelle scuole grazie al Rotary", rinnovato il servizio annuale. Il Rotary Club Porto San Giorgio ha rinnovato col Comune di Porto San Giorgio la donazione di cinque depuratori dell’acqua destinati ad altrettanti istituti scolastici cittadini. Si tratta della scuola ddell’Infanzia Aporti, dell’infanzia Borgo Costa dell’infanzia Borgo Rosselli, della Primaria De Amicis e della Primaria Borgo Rosselli. "Il servizio, che andrà a migliorare la qualità dell’acqua, è stato apprezzato nell’anno precedente. E’ utile per gli studenti e i fruitori del servizio di refezione scolastica - rileva l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini - . Rinnoviamo il ringraziamento al Rotary, nella persona del presidente Luca Quinzi e al direttivo, per la collaborazione orientata in favore della comunità scolastica".