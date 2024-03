Donati: "Assunzioni che non possono bastare"

Passi avanti per la sanità fermana, nei giorni scorsi la direzione dell’Ast ha annunciato assunzioni ma per il sindacato Cisl Fp, per quanto si tratti di scelte apprezzabili, è un percorso di sistemazione che è appena all’inizio: "Pesano le assenze di primari per i settori della patologia clinica, accettazione e medicina d’urgenza e pediatria ove i turni di servizio di guardia coperti da gettonisti retribuiti ad ore, sono addirittura preponderanti rispetto a quelli degli strutturati. Poche assunzioni che però non bastano a colmare la distanza con le altre aziende. È da scongiurare la pessima abitudine di attivare nuovi reparti senza assumere personale infermieristico, Oss e altre professionalità. Si prospetta tale cattiva prassi pure per la "intempestiva" apertura, visto che non c’è personale assunto per questa finalità, del reparto di Gastroenterologia. L’anno scorso era toccato ad emodinamica ad essere aperta senza risorse ed in prospettiva, c’è l’avvio della radiologia interventistica che potrebbe avvenire con medesimo deprecabile sistema". Una coperta corta, sottolinea Donati: "Vale l’esempio di ortopedia, che potrebbe perdere, secondo la proposta riorganizzativa della Ast al vaglio del tavolo sindacale, alcuni posti letto e almeno due infermieri. Nella Ast attualmente sono 19 le infermiere non in servizio perché in congedo per gravidanza, 9 quelli in aspettativa per varie ragioni ai quali si aggiungono molti altri che beneficiano di permessi legge 104, 61 infermieri e 21 Oss, hanno contratti part time o hanno limitazioni e prescrizioni, 115 infermieri e 80 Oss. Questo perché l’età media è sempre più alta e si va in pensione più tardi". Per il sindacato è la politica a doversi muovere, visto che la sanità fermana viene sempre più indebolita, con scelte offensive per il territorio come quella per l’aumento del tetto di spesa per il personale di soli 450mila euro nel 2023: "Altre realtà, senza conoscerne i criteri, hanno ricevuto milioni".