Donati poltrone e tivù all’hospice ‘La Farfalla’

Con la nuova donazione, l’ultima in ordine di tempo, di 10 poltrone letto e 10 televisori (per un investimento di 10mila euro), gli arredi delle camere dell’hospice ‘La Farfalla’ sono pressoché interamente targati ‘L’Abbraccio’, l’associazione di volontariato che da 10 anni è una presenza quotidiana in un reparto, un supporto indispensabile, da più punti di vista, per l’attività che svolge a favore dei pazienti oncologici terminali e dei loro familiari.

E’ lo stesso presidente de ‘L’Abbraccio’ l’instancabile Luciano Pini, con le rappresentanti dell’Inner Wheel Montegranaro a mostrare i nuovi arredi. "In questo reparto, ci sono stanze singole e i familiari possono restare accanto al paziente quanto vogliono. Adesso – spiega Pini - potranno riposare comodamente grazie a queste poltrone letto. Abbiamo anche pensato di sostituire i televisori, ormai osboleti, con altri nuovi. Ma, noi de ‘L’Abbraccio’ siamo un tramite, nel senso che queste operazioni sono possibili grazie alle donazioni di chi sostiene la nostra attività". Un’altra donazione che va ad aggiungersi alle tante già fatte nei 10 anni di meritoria attività svolta a titolo puramente volontario a favore di pazienti e familiari in un un reparto non certo facile quale è l’hospice, offrendo anche servizi di pet therapy, musicoteprapia e massaggi shiatsu. Volontari che sono un valido supporto per il personale medico e infermieristico come riconosce, con sincera gratitudine Renato Bisonni (primario di Oncologia del ‘Murri’ di Fermo): "Questo è un hospice ‘puro’, ospita solo pazienti oncologici, segue le direttive europee e, lo ricordiamo, ha ottenuto l’accreditamento Esmo (European Society for Medical Oncology) che lo identifica tra le eccellenze europee nelle cure palliative del malato oncologico. E ‘L’Abbraccio’ è il core business di questa struttura". Parole di elogio anche da parte del direttore generale Ast, Roberto Grinta: "Questa donazione rende ancora più accogliente una struttura che registra una frequenza altissima e risponde alle esigenze del territorio". Sulla stessa linea la referente dell’hospice, Marlene Subissi, il sindaco Endrio Ubaldi, con l’assessore ai servizi sociali, Annalina Zincarini, e Mauro Lucentini, nel sottolineare la bella sinergia, che è un assoluto punto di forza, tra reparto e ‘L’Abbraccio’, un’associazione che è un fiore all’occhiello per l’attività impagabile che svolge, anche nel divulgare la conoscenza delle cure palliative.

Marisa Colibazzi