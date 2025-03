Donazione di midollo osseo, uno spettacolo per sensibilizzare i cittadini

Al teatro Roberto Clemens Galletti de Cadilhac di Torre San Patrizio si aprirà il sipario sulla donazione di midollo osseo. Così questa sera alle 21,30, andrà in scena una rappresentazione teatrale pensata per evidenziare la connessione tra un donatore ed un ricevente grazie alla testimonianza di persone unite dal filo rosso della donazione. Nel pensare alla performance artistica le due ideatrici e protagoniste sul palco, Laura Baleani e Rita Grilli, si sono chieste quali potessero essere i punti in comune tra un donatore ed un ricevente. Si è riflettuto non solo sulle emozioni che possono accomunare entrambe le figure e rispettivi familiari, ma su percorsi simili. Uno per donare, uno per guarire. Insieme nel desiderio dell’amore per la vita. Questo verrà portato sul palco: il racconto autentico di un percorso di vita, per la vita. Laura e Rita si sono date delle risposte individualmente per poi scoprire, nel momento del confronto, tanti punti di contatto, tante similitudini pur avendo fatto percorsi diversi.

Da qui l’idea di parlare al pubblico condividendo una sorta di diario di vita con due esistenze legate da un filo rosso, che è poi il leit motif dello spettacolo proposto da ‘Admo Colline Fermane’ in collaborazione con il gruppo comunale Avis di Torre San Patrizio, Aido provinciale di Fermo e il Comune di Torre San Patrizio. Seguirà un salotto informativo con l’intervento di Stefano Agolini, dirigente medico del registro regionale donatori midollo osseo delle Marche; Alessandra Ferroni, referente Admo ‘Colline Fermane’; Roberto Ripani, presidente dell’Avis di Torre San Patrizio; Luca Moreschini, presidente Aido provinciale di Fermo e Samantha Ciurluini atleta della nazionale italiana trapiantati Aned. Nel corso della serata sarà possibile iscriversi alla banca dati dei donatori di midollo osseo tramite tampone salivare.

a.c.