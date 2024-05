Donazione di mille euro al rifugio:: "Così aiutiamo i cani abbandonati"

I negozi ‘Zampettando’, specializzati nella vendita di prodotti per animali della famiglia Tirabasso con sede a Pedaso e Magliano di Tenna, insieme all’organizzazione mondiale Farmacisti nel mondo, si sono uniti per sostenere l’operato di Enpa, a cui Zampettando ha donato la cifra di mille euro utilissimi per il supporto all’attività di recupero ed assistenza di animali randagi o abbandonati, svolta in stretta collaborazione con l’oasi felina ‘Zampe e code felici’ di Fermo. Stare dalla parte degli animali in un momento in cui essere ambientalisti sembra quasi diventato un delitto, è davvero importante come non mai.

"L’iniziativa ha avuto un iter lungo, è infatti partito diversi mesi fa, lanciata nelle pagine Facebook e Instagram di Zampettando – spiega la famiglia Tirabasso –. In questo modo abbiamo chiesto alle persone di segnalare e consigliare un’associazione a cui donare parte del ricavato del mese di dicembre. I nostri follower, sulle pagine social, ci hanno segnalato con grande interesse diverse realtà del Fermano, tra cui l’Enpa, che ha ricevuto più voti tra tutte".

"Da qui – continuano – abbiamo effettuato la donazione. Ringraziamo tutti per essere stati gentilmente parte di questa iniziativa che ci ha permesso di conoscere l’attività di tanti volontari che, giorno dopo giorno e con scarsi mezzi, si adoperano per il benessere degli animali". Non può che meritare un encomio di tutto cuore, la famiglia Tirabasso titolare del brand Zampettando, nato come Arca di Noè negli anni ’80 e attivo da sempre nel supporto agli animali più sfortunati. La donazione all’Enpa, non è infatti episodio sporadico visto che nei punti vendita Zampettando, la famiglia Tirabasso organizza raccolte di cibo per gli animali insieme alle associazioni del territorio. Oltre a ciò, i negozi Zampettando promuovono anche la sensibilizzazione per la sterilizzazione degli animali domestici e aiuta i proprietari di animali a trovare famiglie per le loro cucciolate. A tal ragione, non è casuale la sinergia con l’organizzazione di volontariato Farmacisti nel mondo operante con progetti di cooperazione a livello internazionale. Al momento l’ organizzazione si sta aprendo a nuovi progetti e collaborazioni, promuovendo la propria attività anche in campo animale.

Paola Pieragostini