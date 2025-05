Donazione di sangue, l’Avis alla moschea di Campiglione

Nella moschea di Campiglione si è svolto sabato scorso un incontro promosso dall’Avis di Monte Urano per sensibilizzare in merito alla donazione del sangue e all’inclusione della comunità arabo musulmana residente nel territorio. Il responsabile della moschea Omar ha aperto l’incontro sottolineando come la donazione sia stata affrontato nel sermone settimanale, ricordando come la donazione del sangue è un atto di altruismo e beneficenza che la religione islamica approva purché non compiuto per interesse personale ma per il bene del prossimo.

Un incontro favorito dall’impegno di Hassan Srhir, fresco di nomina nel Consiglio Direttivo Avis di Monte Urano. I saluti del presidente Ettore Canali sono stati portati dalla vice presidente Tomassetti che ha posto l’accento sulle finalità dell’Avis, ricordando coem la conoscenza della lingua italiana sia uno step fondamentale per avere superare il colloquio medico per l’idoneità alla donazione, principio rafforzato dalla dottoressa Tiziana Stampatori, già dirigente del Centro Trasfusionale di Fermo.

Hanno portato la loro esperienza di donatori Maria Grazia Gasparroni e Roberto Moretti, quest’ultimo con oltre 110 donazioni: sposati, i loro tre figli sono tutti donatori di sangue ed uno iscritto all’Admo. All’interno dell’icnontro si è parlato dell’assoluta necessità di alimentare la voglia di donare tra i giovani: mancano donatori nella fascia di età 18-40 anni, visto che l’età media degli attivi è nella fascia 45-55.

A concludere un incontro che ha rappresentato un momento concreto di autentica integrazione è stato l’intervento di Monica Mancini, delegata dell’Avis Provinciale per contro della presidente Elena Simoni. La Mancini ha annunciato l’avvio di un progetto volto a favorire l’integrazione linguistica della "vecchia generazione" di immigrati, per superare l’ostacolo della lingua.