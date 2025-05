Donazione per un macchinario alla neurologia del Murri

Una risata per costruire solidarietà, uno spettacolo che porta un dono molto significativo e che vale per tutta la comunità. È il legame tra la compagnia teatrale Li ‘Rmasti che ha organizzato uno spettacolo di beneficenza, per comprare un macchinario da dedicare alla neurologia del Murri. Il primario, Patrizio Cardinali, ha partecipato all’evento e spiega: "Grazie davvero di cuore alla compagnia teatrale Li ‘Rmasti e al direttore artistico Matteo Colibazzi. Lo spettacolo è stato molto divertente e partecipato. C’erano molte persone a teatro ed è stata una grande soddisfazione per noi della Neurologia di Fermo scoprire che nella gente c’è un sentimento di apprezzamento e di generosità verso il nostro lavoro. Con il ricavato delle offerte verrà acquistata una apparecchiatura, il Bladder scan, che migliorerà l’assistenza clinica ai malati neurologici ricoverati nel nostro reparto. Come ci ha insegnato lo spettacolo, la felicità è nelle piccole cose, talmente vicine che spesso non ce ne accorgiamo. Un gesto di solidarietà a volte può rendere davvero felici. Grazie mille a nome del personale della Neurologia e dei suoi malati di oggi e di domani". La compagnia, con Matteo Colibazzi, aggiunge: "È la Felicità, quella cosa che ci sta sempre e a volte non ce ne accorgiamo, ma bisogna solo saperla cercare. Noi l’abbiamo fatto con il nostro pubblico, aiutando il prossimo".