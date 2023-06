Donna anconetana denunciata per inosservanza di un foglio di via, i carabinieri di Porto Sant'Elpidio al lavoro Una donna anconetana di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri di Porto Sant'Elpidio per inosservanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nonostante fosse stata destinataria di un foglio di via. L'Arma ribadisce l'impegno a garantire il rispetto delle leggi per preservare sicurezza e ordine.