Donna che doveva fare le pulizie venne aggredita da due rottweiler

Purtroppo non è la prima volta che vengono registrati episodi simili nel nostro territorio. Episodi gravi e meno gravi, ma che hanno segnato la vita di chi li ha subiti. Uno dei più inquietanti si era verificato nel gennaio del 2023 e, anche in questo caso, legato ad alcuni nordafricani domiciliati a Lido Tre Archi. Il fatto si era consumato in un casolare di campagna in uso ad un tunisino, dove una donna di 52 anni si era recata per fare le pulizie, ma si era trovata di fronte a due rottweiler che gli erano saltati addosso e l’avevano letteralmente sbranata, fino a ferirla gravemente. A fatica il padrone dei cani era riuscito a fermare i due rottweiler quando ormai avevano quasi completato l’opera. La donna era stata trasportata all’ospedale "Torrette" di Ancona dove i medici le avevano dovuto amputare un braccio.

Andando qualche anno indietro, precisamente al marzo del 2020, c’è da segnalare un altro grave fatto avvenuto a Fermo: una bambina di sei mesi azzannata alla testa da un pitbull, che gli aveva procurato lesioni multiple e in alcuni casi irreversibili. Un’aggressione violenta, feroce, da parte del cane di proprietà del padre della piccola, che non le aveva lasciato scampo, tanto che la bambina era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona. Improvvisamente il cane, probabilmente colto da un raptus, si era avventato contro la bambina, azzannandola al capo come per sbranarla e senza mai lasciare la presa.

Solo dopo l’intervento del papà e il reiterato tentativo di strappare la piccola dalle fauci del pittbull, i genitori erano riusciti a scacciare il cane e a portare le prime cure alla loro figlioletta. La neonata, dopo aver lottato tra la vita e la morte per giorni, si era salvata miracolosamente, ma alcune lesioni erano state irreversibili.

fab.cast.