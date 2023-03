‘Donna Eccezionale Montegiorgese’: ecco le figure femminili premiate

Si è tenuta la prima edizione del premio ‘Donna Eccezionale Montegiorgese’, promossa dalle dall’amministrazione comunale attraverso le sue tre assessore Maria Giordana Bacalini, Michela Vita e Lorena Marzialetti e rivolto alle donne del paese. Il premio inserito all’interno della programmazione della ‘Festa della Donna’, è stato prima di tutto l’occasione attraverso dieci figure femminili che si sono distinte per la loro professione e passione per rivolgere un messaggio a tutte le donne: madri, moglie, lavoratrici e volontarie che con impegno riescono a far crescere la società sotto tanti punti di vista. La cerimonia a palazzo Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio, oltre alle tre assessore erano presenti il sindaco Michele Ortenzi, l’assessore Alan Petrini, nelle vesti di presentatrice Antonella Folchi Vici e la violinista Daniela Carlini che ha interpretato alcuni brani di musica classica. In ordine alfabetico sono state premiate: la pittrice Marisa Calisti, protagonista di molte mostre personali in tutta Italia e autrice varie pubblicazioni sempre dedicate al mondo dell’arte. La ricercatrice e archeologa Michela Costanzi, in collegamento streaming da Parigi, docente all’Università di Amiens, insegna alla Sorbona ed è la direttrice degli scavi che stanno portando alla luce l’antica città di Halaesa in Sicilia. La maestra storica del paese Fabiola Del Bello, ha insegnato alle elementari per quasi 40 anni oltre ad essere una figura di riferimento all’interno del complesso scenico ‘Cacionà’. La presidente dell’associazione Sagittas Felix Terrae, Monia Fagiani pluri campionessa di tiro con arco storico della Lias (Lega Italiana Arcieri Storici). La poliedrica attrice Rebecca Liberati, che nella sua già nutrica carriera alterna teatro, cinema e fiction. La modella e ballerina Carlotta Maggiorana, fra le sue apparizioni in tv e al cinema, ha conquistato nel 2018 la fascia di Miss Italia. L’attrice e formatrice teatrale Laura Marziali, che oltre alla sue doti artistiche ha affrontato con coraggio una malattia ha fondato l’associazione ‘C’è tempo Odv’. La vice questora di Macerata Patrizia Peroni, una figura di riferimento in tutte le Marche nell’attività in difesa delle donne vittime di violenza. La pittrice e scrittrice Bruna Tamburrini. Infine Marina Vita, giornalista e presidente del Comitato provinciale Unicef.