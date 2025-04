Donnarosa, vince la solidarietà. Una giornata di grande festa

Il sole ha dato solo un’occhiatina, non più di un minuto, verso le ore 10,30, per il resto della giornata è rimasto rintanato tra le nubi; la pioggia si è fatta viva con quattro goccioline di prima mattina. "Poteva andare meglio, ma anche peggio, per cui tutte le manifestazioni in programma si sono svolte con successo e sarebbe un peccato lagnarsi". E’ il commento del vice sindaco Fabio Senzacqua della giornata di ieri che ha visto svolgersi a Porto San Giorgio diverse iniziative e la partecipazione di un mare di un mare di gente. A cominciare dalla fiera di San Giorgio e da Donnarosa la camminata a passo libero di 5 chilometri sul lungomare e a scopo benefico: il ricavato sarà in parte devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale di Fermo. Sono stati circa 850 i partecipanti alla camminata. Tra loro il sindaco di Porto San Giorgio, il primario dello stesso reparto di oncologia, la presidente della commissione regionale delle pari opportunità tra donne e uomini, Maria Lina Vitturini. Alla fiera tanta gente e come sempre caratterizzata dall’intervento di intere famiglie con al seguito bambini anche molto piccoli al sicuro dato che la zona della fiera era completamente pedonalizzata. Al campo sportivo, infine, il campionato regionale di staffette a squadra.

Silvio Sebastiani