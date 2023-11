’Donne al centro’ con un dibattito su un film a tema

Continua il ciclo di eventi dedicato alla prima edizione di ‘Donne al Centro’, manifestazione promossa dall’amministrazione di Montegiorgio e dedicato alle donne e per contrastare il fenomeno della violenza. Dopo gli appuntamenti riservati all’introduzione all’autodifesa, sia da un punto di vista psicologico e normativo, ma anche fisico, che ha riscosso un certo successo in termini di adesioni, si inizierà a trattare anche altri temi. L’appuntamento di oggi partirà alle 19 al cineteatro Manzoni, con un aperitivo, e proseguirà alle 21 con la proiezione di un film a tema (il titolo però sarà una sorpresa), a cui seguirà un dibattito fra gli ospiti in sala. Iniziativa rivolta alle donne, ma anche agli uomini che vogliono sposare la causa della salvaguardia dell’incolumità femminile e lanciare un chiaro segnale a tutte le donne, mostrandogli che non solo sole e possono contare sul supporto delle istituzioni.