Donne, benessere e prevenzione: incontri a Pedaso

Il Comune di Pedaso organizza due incontri informativi sui temi della prevenzione e del benessere femminile, che si terranno stasera e venerdì prossimo alle 21, presso la sala polifunzionale della città (ex bocciodromo). Nel primo incontro di questa sera si affronteranno i temi: ‘Tiroide, osso e diabete: conoscere per prevenire’ su cui relazionerà la dottoressa Paola Pantanetti (Direttore Uoc Diabetologia), si affronterà inoltre il tema ‘Scegli la prevenzione, controlla il tuo seno’ di cui parlerà la dottoressa Paola Campanella (specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini), mentre la dottoressa Rachele Zeppilli (fisioterapista in linfologia e trattamento edema) parlerà di ‘Riabilitazione post operatoria, dalla cicatrice all’edema’. Saranno allo stesso modo tre, i temi che verranno affrontati venerdì prossimo, nel secondo incontro. ‘Benessere al femminile: l’aspetto ginecologico’ è l’argomento su cui relazionerà la dottoressa Silvia Malaigia (specialista in ginecologia e ostetricia), ‘Il pavimento pelvico: impariamo a conoscerlo’ è il tema che sarà trattato dalla dottoressa Zeppilli, mentre la dottoressa Claudia Massari (specialista in psicologia e psicoterapia della famiglia) relazionerà sull’aspetto psicologico ‘Quando la donna è al centro della sua salute’. I due incontri saranno introdotti dal sindaco Vincenzo Berdini e dell’assessore alle politiche sociali Mariagrazia D’Angelo e moderati da Natascia Campanella. Info 0734931319, email: [email protected]

Paola Pieragostini