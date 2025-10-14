Donne capaci di rinascere. Inaugurata la mostra dell’associazione Infinitae

Donne capaci di rinascere, di prendersi cura del mondo intero, di pensare alle altre donne e lanciare messaggi forti e chiari. Sono le donne dell’associazione Infinitae, per lo più operate al seno ma anche con cicatrici e storie diverse che si sono messe insieme nel nome della rinascita e dello sport. Nove di loro hanno incontrato i fotografi del Focineclub di Fermo e hanno pensato, con la guida della psiconcologa Barbara Esperide, di raccontare in immagini e parole quello che è stato il loro percorso con il tumore al seno. Ne è venuta fuori una mostra fotografica, un catalogo, un percorso nuovo di scoperta, storie raccontate in bianco e nero, con rispetto e una forza fatta di luce.

L’inaugurazione della mostra, alle Piccole cisterne romane: prima c’è stato il tempo per discutere di cura e di racconto, la presidente di Infinatae, Rachele Zeppilli, ha sottolineato il valore dello stare insieme, di riscoprirsi Capaci, questo il titolo della mostra, di saper essere, di mostrarsi, di mettersi in gioco. Barbara Esperide, che segue le persone malate in oncologia al Murri come psiconcologa, ha condotto con le protagoniste laboratori di riflessione, di ricerca in se stesse, alla scoperta di una vita diversa, da vivere con le ferite, con le cicatrici, con un modo nuovo di essere donne. Il punto di partenza è un filo rosso che unisce, ogni fotografo ha avuto tra le mani le storie delicate di donne fortissime, è entrato nelle loro case, ha trovato l’inquadratura per tornare ai giorni della malattia e per documentare il dopo, il ritorno.

"Le donne che si ammalano hanno dal 15 al 30 per cento in più di possibilità di soffrire di depressione, anche quando guariscono, il 20 per cento di loro ha difficoltà a trovare un nuovo adattamento. Alle donne tutte oggi diciamo che bisogna fare attenzione ai segnali, prevenire, guardarsi dentro e intervenire in tempo perché la malattia non possa più fare male a nessuno". Monia, una delle donne ritratte, racconta: "Jonathan, il mio fotografo, ha saputo leggermi e ascoltarmi con delicatezza, oggi è uno dei miei più cari amici. Ho avuto la tentazione di mollare, quando ho indossato di nuovo il camice ho sofferto tanto, oggi però sono davvero io, sorridente, sicura, solare, fiera e senza la paura delle cicatrici".

All’incontro hanno partecipato anche il presidente della Provincia Michele Ortenzi e il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, con l’assessore alle pari opportunità Micol Lanzidei, che sostengono con convinzione le storie e le iniziative dell’associazione Infinitae. Ospite anche Paolo Restuccia, noto al grande pubblico per essere il regista della trasmissione radio Il ruggito del coniglio, ha sottolineato: "Nessuno può sapere quanta paura e quanto dolore proviamo, se scriviamo o ci mostriamo forse possiamo condividere meglio questi concetti e ci vergogniamo di meno anche noi di quando abbiamo avuto paura". Foto utili, foto che raccontano, ha ribadito Fabrizio Ferracuti, presidente del Fotocineclub: "Le foto che abbiamo messo in mostra non vogliono essere perfette ma vorrebbero suggerire qualcosa, sono racconti e il fine ultimo è dare il nostro contributo sulla strada della prevenzione". La mostra è visitabile fino al 18 ottobre, dal 13 al 17 ottobre, ore 10-12 e 17-19 e sabato 18 ottobre ? ore 10-12 e 16-20.

Angelica Malvatani