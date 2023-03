Donne e avvocatesse "La prima iscritta all’Albo nel lontano 1934: da allora in prima linea"

Le conquiste delle donne sono nei nomi e nella storia di chi ha cambiato le cose. Lo sanno bene nella stanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo dove, tra le diverse foto affisse, ce ne è una che si nota in particolare. Immortala un gruppo di avvocati. Tra i presenti spicca la figura di una donna. L’unica donna. È Andreina Colarizi, fermana, classe 1902, laureata prima in lettere e poi in giurisprudenza nel 1934, anno in cui si è iscritta all’Albo dei Procuratori legali. Risale invece al 1940 la sua iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

È stata lei la pioniera, a Fermo e nel Fermano, della professione declinata al femminile. Oggi l’Ordine conta 342 iscritte mentre gli uomini iscritti sono 344. "Dopo esserci insediati lo scorso 31 gennaio – racconta Laura Botticelli, presidente del Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo – siamo andati a cercare negli archivi custoditi in Tribunale il nome e il cognome della prima donna iscritta. Andreina Colarizi è stata la nostra Lidia Poet, la prima avvocata italiana che ora molti conoscono grazie alla serie TV e all’interesse mediatico che ha generato".

Una bella differenza rispetto alla situazione attuale, che vede tantissime donne occuparsi di giustizia, dalla magistratura alla difesa civile e penale.

"Oggi i numeri della professione sono diversi – conferma Botticelli –. Penso a quelli del nostro Ordine, che peraltro al vertice vanta per la seconda volta una donna, dopo l’avvocata Francesca Palma la guida attuale è affidata Fabiana Screpante, e che una donna ha scelto anche per il Cpo che si impegna a portare avanti la formazione, la sensibilizzazione su tematiche di genere. La questione della differenza di genere non si pone più quindi in termini quantitativi ma qualitativi, per qualità non intendo chiaramente quella del lavoro delle professioniste ma degli ostacoli che incontrano quotidianamente".

Ad esempio, spiega Botticelli, gli uomini sono ancora in maggior numero i titolari di studi legali o soci rispetto alle donne. "Siamo in presenza di un’avvocatura femminile che, per lo più, si occupa di questioni giuridiche riferite a clientela privata, con ricadute anche sul piano reddituale dove il divario è davvero ampio. Le ragioni sono tante. Penso, solo per citarne alcune, alla difficoltà di conciliare i ritmi tra privato e lavoro anche a causa dell’assenza di un welfare attento alla condizione della libera professionista spesso chiamata a scegliere se prendersi cura della famiglia o fare tardi in studio. Chi ci ha preceduto nel Comitato pari opportunità di Fermo ha, per esempio, fortemente voluto i parcheggi rosa per agevolare l’arrivo a lavoro delle colleghe incinte. Iniziative concrete, di supporto ed aiuto alla classe forense sono quelle che intendiamo portare avanti anche noi dell’attuale Comitato". Questi i componenti del Cpo degli Avvocati: Laura Botticelli (presidente), Andrea Luciani (vice presidente), Nicola Ciarrocchi (segretario), Isabella Cardinali, Roberta Ferracuti, Letizia Astorri, Simona Svegliati, Marco Alessandrini, Marco Valeriani, Michela Melograni, Antonella Romagnoli ed Alessia Capretti, delegata nel Cpo dal Consiglio dell’Ordine.

Angelica Malvatani