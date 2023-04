Donne e lavoro, c’è ancora molta strada da fare

Segue dalla prima

"Non solo siamo in presenza di una crescita lenta rispetto alla media europea, ma occorre domandarsi se dietro la ripresa non si celi quel deterioramento anche qualitativo della componente femminile del mercato del lavoro segnato dall’aumento del lavoro autonomo, dalla diminuzione del lavoro dipendente, stabile e a tempo pieno, a favore di contratti temporaneiprecari. Soprattutto, nel lungo periodo, i dati evidenziano uno svantaggio strutturale delle donne rispetto agli uomini nella nostra regione. Le donne marchigiane continuano ad essere retribuite di meno, hanno minori opportunità di fare carriera o di conseguire posti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo le Consigliere di Parità, un aspetto centrale nella promozione dell’occupazione femminile è costituito dall’accessibilità dei servizi per l’infanzia e lo sviluppo della rete educativa tra 0 e 6 anni. Allo stesso modo, vanno potenziati i servizi di welfare per liberare le donne dal disagio della doppia presenza, sapendo, tuttavia, che ciò non basta. Occorre abbattere gli stereotipi e il sessismo di cui è intriso il nostro Paese che continua a considerare le donne "fattrici" e a delegare alle donne il lavoro di cura famigliare".