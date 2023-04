Donne e lavoro, c’è ancora molta strada da fare

Alla vigilia del 1 maggio, festa dei lavoratori, le consigliere di Parità delle Marche Bianca Maria Orciani (Provincia di Ancona), Paola Petrucci (Ascoli), Alessandra Cognigni (Fermo) e Romina Pierantoni (Pesaro-Urbino)esprimono grande preoccupazione per la condizione lavorativa delle donne in regione. A detta delle consigliere, "la ripresa occupazionale a trazione femminile che sembra caratterizzare la nostra Regione nel corso del 2022 non deve indurre ad abbassare la guardia". Anche se la partecipazione al mercato del lavoro sembra restituire una realtà più rosea rispetto al passato, si tratta di una fotografia che secondo le Consigliere di Parità per quanto rassicurante non deve indurre ad abbassare la guardia.