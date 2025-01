‘Donne in pericolo’ stasera in scena al teatro La Perla

Stasera alle ore 21,15 nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro La Perla con un cast quasi tutto al femminile per ‘Donne in pericolo’. Sul palco, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio, Beatrice Coppolino oltre a Ermenegildo Marciante e Claudio Cammisa. È la storia di una donna di mezza età, divorziata, che si fidanza e ritrova la passione. L’arrivo di un uomo rende felici anche le amiche, non fosse altro per spirito di solidarietà femminile ma occorre fare i conti con abitudini che cambiano, che un minor tempo da passare insieme, fino a scatenare una qualche forma di invidia o, peggio, di gelosia. In ‘Donne in pericolo’ accade tutto questo: una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine, colpi bassi in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra la fanno da padrone. Info e biglietti: 0734 893350 – vivaticket.com.