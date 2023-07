Donne Medievali, la Contrada Castello celebra l'Assunta con 'Serate a Corte'

‘Medioevo al Femminile’ è il tema proposto quest’anno dalla contrada Castello con le apprezzate ‘Serate a Corte’ che precedono la Cavalcata dell’Assunta. ‘Il Medioevo è maschio’, aveva sentenziato il noto storico francese Georges Duby nel 1988, tuttavia il contributo che le donne offrono all’evoluzione della manifestazione agostana è sempre più evidente agli occhi di tutti. Il prof Massimo Temperini introdurrà le serate su "alcune straordinarie donne medievali hanno operato facendo avanzare lo studio sulla natura, in particolare sulle sostanze curative e lenitive tratte dalle erbe. Di questo ci parleranno Marta Tarquini e Sara Perticarini appassionate ricercatrici di figure carismatiche tra le quali Troctula de Ruggiero e Hildergard Von Bingen. Gli incontri avranno luogo nella sede di contrada Castello in via Corsica 20: La donna tra lo specchio e gli alambicchi stasera alle 21 e La donna speziale giovedì 20 luglio alle 21. Il pubblico presente riceverà in dono piccoli flaconi di oli rigeneranti e parteciperà all’usuale trattenimento finale.