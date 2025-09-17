Donzelli fa tappa a Fermo: "Nuovo modello di sanità. Rispondiamo con i fatti"

E’ arrivato puntuale alle 18,30 da Roma all’Hotel Astoria di Fermo Giovanni Donzelli, responsabile nazionale per l’organizzazione del partito, per tirare la volata ai quattro candidati fermani per Fratelli d’Italia, per le prossime elezioni regionali. Un incontro aperto dal coordinatore cittadino Rossano Romagnoli, alla presenza del coordinatore provinciale Andrea Balestrieri, la vice Liberati e la coordinatrice regionale Elena Leonardi. Balestrieri ha introdotto i candidati, Andrea Putzu, Gianluca Tulli, Elisabetta Ceroni e Francesca Ascenzi: "I consiglieri regionali in questi anni hanno lavorato molto, dopo aver preso una Regione in cui tutto era carente. Questo ci motiva nel riconfermare il nostro presidente Acquaroli che ha riportato le Marche ad essere protagonista".

Elena Leonardi ha ribadito: "Abbiamo dimostrato che la nostra classe politica è fatta di persone che si spendono nei territori, che sanno ricoprire ruoli importanti. Cinque anni fa abbiamo vinto una sfida che sembrava impossibile, una Regione che per decenni era stata abbandonata ai margini. Se parliamo ad esempio di infrastrutture, la Regione cinque anni fa era uguale a quella di cinquant’anni fa, la sinistra non ha saputo attrarre qui investimenti e possibilità. Tagli drastici sulla sanità e sulla sicurezza tutti fatti dalla sinistra, abbiamo vissuto decenni in cui la sanità è stata depauperata di miliardi di euro, chiusi da noi 13 ospedali e posti letto. Abbiamo lavorato con Acquaroli per invertire questa tendenza".

L’obiettivo è avere un assessore regionale di FdI dal fermano, la speranza è di continuare a lavorare, hanno sottolineato i quattro candidati. Le conclusioni di Donzelli: "Con noi la sinistra non ha mai azzeccato un pronostico, non credevano che saremmo arrivati a governare, né a fare un Governo coeso, che saremmo stati rispettati nel mondo, sbagliando ogni pronostico non accettano la realtà. Oggi tirano fuori il peggio che ci può essere in politica, rabbia, violenza, menzogne". Donzelli ha sottolineato che anche la sanità nelle Marche sta riprendendo fiato: "E’ evidente che ci si deve confrontare con un nuovo modello di sanità, alla cattiveria noi rispondiamo con le cose fatte e con quelle che vogliamo fare. Sarebbe stato facile chiedere conto a Matteo Ricci delle indagini, di come ha speso i soldi pubblici, di tante altre cose ma non l’abbiamo fatto". Torna a dire che è buonsenso parlare di controllare l’immigrazione clandestina, di limitare gli sbarchi, rivendica il decreto sicurezza e la necessità di difendere chi è davvero il più debole: "Il buonsenso che stiamo portando a livello nazionale lo portiamo anche sui territori, faremo la riforma fiscale perché chi produce economia possa lavorare serenamente. Faremo la riforma della giustizia, in difesa della maggioranza dei magistrati che devono continuare ad essere liberi e forti. Anche nelle Marche è stato portato avanti tanti buonsenso e questo continueremo a fare".

Angelica Malvatani