Dopo 35 anni di attività chiude la ’Ferramenta Ciccolini’

Ultimo giorno di apertura per la storica ’Ferramenta Ciccolini’, un simbolo della città di Porto Sant’Elpidio con i suoi 35 anni di attività. "Abbiamo aperto nel 1987, proprio in concomitanza con la nascita di mia figlia – spiega il titolare Luciano Ciccolini – inizialmente eravamo io e mio fratello, poi siamo rimasti io e mia moglie Stefania, che ringrazio per il suo immenso aiuto sia in ferramenta sia nella vita. Prima di aprire ero operaio da Oliviero Marcaccio, dove ho imparato ad avere buoni rapporti con i colleghi, con la clientela e come essere a mio agio nel lavoro". Dall’87 a oggi è cambiato molto sia nel settore sia a livello sociale, ma la Ferramenta Ciccolini ha saputo soddisfare le esigenze dei clienti in maniera ottimale, rimanendo al passo coi tempi e sapendosi reinventare con aggiornamenti continui e nuove mansioni da offrire, come sottolineato ancora dal titolare. "Nel 2000 nacquero i centri commerciali, furono un problema ma abbiamo superato l’ostacolo mirando su articoli specifici e diversificando i prodotti, oltre a puntare su riparazioni e sostituzioni sul posto. I clienti ci hanno scelto, sono rimasti fedeli e la cosa più gratificante è vedere che molti vengono da fuori e sono ormai nostri amici". Qualche acciacco di troppo ha portato alla scelta di tirare giù la serranda "A 65 anni non hai più la forza di quando ne avevi 30 – conclude Luciano Ciccolini – la stanchezza inizia ad essere troppa, questo lavoro richiede energia e dunque la decisione da prendere era questa. Ogni ciclo si apre e si chiude, sono felice di aver visto molta gente venire per l’ultima volta in queste ore. Ringrazio tutti".

Nadir Tomassetti