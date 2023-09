Dopo 43 anni in pensione a Sant'Elpidio a Mare: Stefano Zancocchia salutato

Anche per Pompeo Stefano Zancocchia è arrivato il tempo di andarsene in pensione dopo 43 anni di onorato servizio di cui 16 anni trascorsi a occuparsi del patrimonio comunale.

Zancocchia è stato salutato dal sindaco Alessio Pignotti e dall’assessore Paolo Maurizi che gli hanno consegnato una targa ricordo dove si legge: "Per la competenza, la dedizione con cui ha sempre svolto la propria attività professionale", ringraziandolo per la sua puntuale disponibilità, cordialità e professionalità, non avendo mai fatto mancare la gentilezza nei rapporti con la cittadinanza e con i colleghi.

"E’ stato un lungo, bellissimo viaggio. A volte di corsa o a passo di marcia, a volte lento e faticoso, ma percorso sempre con impegno e passione" ha detto Pignotti salutando il collaboratore di vecchia data.

"Ci tengo davvero a ringraziarlo per la serietà e la professionalità che lo ha sempre contraddistinto e formulo i migliori

auguri di un sereno pensionamento" il saluto conclusivo del sindaco Pignotti.