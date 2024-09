Dopo anni dal progetto la chiesa è quasi pronta

Stanno procedendo con una certa rapidità i lavori per la costruzione della nuova chiesa della frazione di Cretarola, parrocchia di San Lorenzo. La costruzione, come da progetto, ricalca da vicino la struttura della cosiddetta ‘chiesetta di legno’ che è stata demolita quasi 10 anni fa perché inagibile tanto era fatiscente e per niente sicura per ospitarvi i parrocchiani. La futura chiesetta ha un’appendice, un locale piuttosto ampio che sarà destinato alla funzione di oratorio, un servizio del tutto nuovo per la frazione. Di costruire questa chiesa si parla da diversi anni ormai e quando, nel 2019 si cominciavano a vedere i primi movimenti nell’area destinata, quando è comparso il progetto con la somma necessaria per realizzarlo (300mila euro) e l’auspicio dei residenti era averla realizzata in tempi brevi. Non è stato così, ora che la struttura sta prendendo forma, la meta di riavere una chiesa ( in realtà un centro pastorale) si preannuncia un po’ più vicina.