Dopo Bruening salutano. Canella, Cattaneo e Lusetti

Archiviati i lunghi festeggiamenti, con numerosissime iniziative programmate, per lo storico approdo in Superlega, in casa Yuasa Battery Grottazzolina è anche tempo di guardare avanti. A dire il vero, come confermato dal presidente Rossano Romiti "la società è al lavoro già dal giorno dopo Siena per prepararsi al meglio alla Superlega". Ci saranno inevitabilmente dei saluti rispetto al roster che ha portato ad un traguardo storico, anche se tutti rimarranno in maniera indelebile nella storia di Grottazzolina. Il primo a salutare, anche se la notizia era ufficiosa da tempo, era stampa qualche giorno fa il bomber danese Rasmus Bruening, pronto alla sfida con il Panathinaikos in Grecia che lo vedrà protagonista anche in Champions League.

E’ però notizia di ieri in pratica di altri tre elementi che salutano Grottazzolina. Partiamo dal centralone veneto Andrea Canella che ha formato insieme a Mattei una coppia formidabile al centro della rete; sempre pronto a muro e riferimento costante in attacco, Canella è stato un titolarissimo di coach Massimiliano Ortenzi con i crismi della grande affidabilità che ha sempre portato alla squadra. Ai saluti un altro titolarissimo come Claudio Cattaneo, schiacciatore in diagonale con Fedrizzi che ha sfoderato nel corso della stagione prestazione di grande affidabilità e ha saputo sorprendere anche chi magari lo conosceva meno: grande esplosività in attacco ma soprattutto la capacità di trovare colpi importanti spesso nei momenti decisivi delle gare. Il terzo a salutare è Matteo Lusetti, il giovane alter-ego del regista titolare Manuele Marchiani, spesso utilizzato come cambio al servizio. Nel mese di dicembre, l’infortunio al dito di Marchiani lo ha scaraventato in campo ma lui non si è fatto prendere dal panico e ha gestito al meglio la situazione. In questi atteggiamenti si sintetizza al meglio la forza di un gruppo che in ogni suo interprete ha saputo mettere uno o più mattoncini per la conquista di un traguardo storico. Anche loro sono "cittadini onorari di Grottazzolina" come annunciato nel corso del ricevimento in comune da parte del primo cittadino Antognozzi e la società li ha pubblicamente ringraziati per quello che hanno saputo dare. E chiaro che in Superlega serviranno degli aggiustamenti e nei prossimi giorni ci saranno gli annunci ufficiali anche in entrata per una società che si sta ulteriormente strutturando anche fuori dal campo per portare alto il nome di un territorio anche nella massima competizione nazionale.