Dopo due anni c’è la disinfestazione: "Purtroppo siamo parecchio in ritardo"

"Su quale responsabilità si fonda, l’attività di un’amministrazione pubblica, che a fronte della diffusione del virus West Nile veicolato dalla zanzara, non fa disinfestazione da oltre due anni e per averla, bisogna rivolgersi all’Ast?". E’ la considerazione di Fabrizio Giusti, di Monterubbiano che, lo scorso maggio si è recato in Comune per prospettare la necessità di agire con disinfestazione larvicida e adulticida contro le zanzare, visto che l’ultima è stata eseguita oltre due anni fa. "Le temperature miti degli ultimi inverni – dice – hanno agevolato la sopravvivenza degli insetti, trasmettitori di malattie anche gravi come il virus West Nile. Eppure, a fronte di una situazione insostenibile, dopo un mese, non era stata messa in pratica nessuna azione di contrasto alla proliferazione di zanzare". Al 23 giugno, risale così la lettera inviata dal cittadino all’Ufficio Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ast di Fermo e contemporaneamente anche al Comune. "Ho chiesto di intervenire con urgenza – prosegue – per risolvere la problematica ai fini della tutela della salute pubblica e del ripristino delle condizioni di normale vivibilità". Quasi immediata, la risposta dell’Ast: ‘La messa in campo di ogni attività di disinfestazione contro le zanzare è per legge competenza esclusiva del Comune, promossa dall’Ast solo nel caso in cui vengano accertate malattie sui cittadini, veicolate dagli animali". Non è il caso di Monteubbiano, ma da qui, il Comune ha diramato l’avviso di disinfestazione adulticida in programma la notte di mercoledì. "Il sindaco è un’autorità sanitaria locale – conclude Giusti – e mi chiedo se questa disinfestazione sia sintomo di prevenzione o paura. Prevenzione non credo, poiché intervento tardivo. Forse più per paura di essere corresponsabile in una eventuale diffusione di West Nile, visto che un’amministrazione seria che tutela la salute pubblica, a fine maggio fa eseguire la disinfestazione larvicida e a giugno quella adulticida delle zanzare. Il contrario si traduce in incompetenza amministrativa".

Paola Pieragostini