Dopo due anni di lavori inaugurata la scuola dell’Infanzia a Borgo Oberdan

E’ stata inaugurata in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico la scuola dell’Infanzia a Borgo Oberdan, al termine dei lavori di riqualificazione. Dopo un paio di anni dal loro avvio, lo scorso maggio infatti si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’edificio. Gli ultimi interventi realizzati con finanziamento del Ministero dell’Interno, per un valore complessivo di 1.078.000 euro, hanno previsto il consolidamento della struttura portante, rifacimento delle pavimentazioni, sostituzione degli infissi e il completo rifacimento degli impianti. Inoltre sono state eseguite opere di efficientamento energetico attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio scolastico, con fondi Pnrr per un valore di circa 50.000 euro. Al taglio del nastro, sono intervenuti il sindaco Elio Vincenzi e la dirigente dell’Ic di Falerone Oda Gesuè. "Questa inaugurazione rappresenta il compimento non solo di un importante percorso amministrativo e progettuale – commenta Elio Vincenzi - ma anche un momento di festa per tutta la comunità montevidonese. Un ringraziamento va a coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, a partire dalla scorsa Amministrazione che ha dato il via alla progettazione ed esecuzione dei lavori. Attraverso questi interventi, restituiamo alla comunità un edificio rinnovato, sicuro ed efficiente".